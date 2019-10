La nota que realizó desde París tuvo un tono emotivo cuando recordó el esfuerzo de sus padres en la infancia: “Una de las cosas que hago siempre antes de cada partido es primero llamo a mi mujer para que me dé suerte y después a mi mamá, que es la que me da la bendición. Son las personas que me bancan a full, que están siempre atrás mío. Mi mamá es la que me llevaba en bicicleta, es la que me dio todo...". La frase del futbolista de 31 años se cortó abruptamente porque la emoción lo dominó. Intentó detener las lágrimas y agregó: “Sufrí porque tengo a mi familia lejos, a mis amigos lejos. Tengo a mi mujer, mis dos hijas acá y nada más. Estoy acá por ellas. Dejo la vida en cada partido, voy a la selección y siempre dejo todo también”.