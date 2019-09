Claro que tamaña exhibición generó que en las redes sociales aflorara una pregunta recurrente: ¿por qué descolla en su club y no logra rendimientos similares con la camiseta de la Selección? Si hay algo indiscutible, es que Fideo siempre quiere estar y prioriza al combinado nacional. "Seguiré trabajando en el club y, si me toca estar, nunca le diré que no a la Selección. Lo más lindo del mundo es vestir esa camiseta", señaló en una entrevista que dio hace un mes.