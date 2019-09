En noviembre del 2018, luego de formar parte de una de sus pocas citaciones en el combinado nacional, Icardi apuntó directamente contra el núcleo de los experimentados que comandaban, entre otros, Messi y Di María: "Nos sentimos cómodos con todos. Se formó algo muy lindo. Viví lo anterior y no había tanto compañerismo y amistad. Ojalá que pueda seguir. Cuando vine acá, no sentía esto. Se siente. Somos todos jóvenes. Antes, con jugadores de experiencia, no se sentía". Esas palabras no colaboraron demasiado en mejorar su situación en Argentina, a punto tal que no volvió a jugar un partido bajo el proceso del entrenador Lionel Scaloni.