No pudo alzar el trofeo, pero hizo historia: la selección argentina de básquet cayó 95-75 ante España en la final del Mundial de China, pero el tropiezo no tapa el recorrido de un equipo que conmovió a los fanáticos del deporte y superó a rivales que, a priori, eran candidatos al título, como Serbia y Francia. Por eso, el segundo puesto fue tomado por el plantel, los hinchas y los especialistas, como un premio y no como un castigo, a pesar de la ilusión trunca de repetir el título de 1950.