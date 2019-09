Lo que pocos saben es que no fue Bragarnik el impulsor de la idea. La concretó él, pero quien generó el contacto es un ex delantero uruguayo que militó en el Ascenso (en la B Metropolitana y la C) entre 1992 y el 2000. Amigo del presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, fue el primer nexo. A partir de ahí, Bragarnik se hizo cargo de toda la operación junto al tándem Morla-Stinfale, los abogados que siguen a Diego a sol y sombra. No fue casual la publicidad constante de la bebida energizante Speed en la conferencia de prensa del domingo, ya que la licencia de esa bebida la tiene Víctor Stinfale, conocido también como el rey de la noche electrónica porteña.