— Si tuvieses que recibir a De Rossi en el Monumental y explicarle qué es River y qué es un River-Boca, ¿qué le dirías?

— Le están haciendo mucha fama a este muchacho. Yo la verdad que no lo conocía. A mí me gusta ver a los jugadores que juegan al fútbol, a los picapiedras no, aunque sean útiles para el equipo. El otro día le dio una patada a Goltz, que él le tendría que haber dicho: "Soy tu compañero ¿no me vez?". Tira mucho a los pies y un numero 5 no tendría que hacerlo porque te pueden sacar amarilla y roja, después cuando vos querés reaccionar el jugador contrario ya se te tiro. Son cosas que no le enseñaron y así todo fue campeón del mundo.