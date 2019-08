El decimoquinto aniversario de la conquista de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas, que se cumplió el 28 de agosto, reavivó la llama eterna de aquel equipo glorioso. Sin embargo, los jugadores del plantel actual no quieren ni deben vivir de recuerdos. Así lo explica Garino: "Ya estamos todos cansados de hablar de la Generación Dorada. Los admiramos, los queremos, son ejemplos a seguir para nosotros. Estamos acá por haberlos escuchado y seguido sus pasos, pero ya es historia. Nosotros no queremos comparaciones con nadie. Cada uno es un tipo de jugador distinto a los que había antes. Tenemos una oportunidad de oro de jugar el primer gran torneo como grupo. Jugaremos sin presión porque la mayoría no tenemos experiencia en un Mundial. La ambición y las ganas de competir las tenemos siempre, ya sea en un amistoso o en el mismo torneo. Sabemos que el instinto argentino va a estar presente".