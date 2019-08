Sin embargo, al mismo tiempo, el duelo en la Bombonera le dejó una sensación agridulce, por las lesiones que sufrieron Eduardo Salvio y Ramón Ábila en el umbral del Superclásico por la quinta fecha de la Superliga, pautado para el domingo a las 17 en el Monumental. "Lo de Wanchope y Toto vamos a verlo, a evaluar cómo responden. Lo va a manejar el cuerpo médico, les van a hacer estudios mañana. Después determinaremos qué jugadores están a disposición para el domingo", señaló. El ex Lanús fue menos optimista: "Estoy dolorido, veo un poco difícil que pueda estar, pero voy a hacer todo lo posible porque es un partido que no me quiero perder".