Villa Luján es a Centurión lo que "Fuerte Apache" es a Tevez. Se trata de un pequeño asentamiento precario de Sarandí donde el ex Boca y Genoa creció. "Yo tuve la opción de agarrar la droga y el 'choreo', pero opté por el camino del deporte. Mi vieja estaba internada en un hotel, por eso me esforcé para salir adelante. Ya no soy el chico de Villa Luján, soy Centurión y en el barrio me ven como un signo peso. No quiero vivir más allí", supo declarar el año pasado, en una de sus habituales confesiones. De todas maneras, continuó yendo de visita, a pasar tiempo junto a los amigos con los que sostiene un vínculo.