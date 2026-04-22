El Sistema Penitenciario de Guatemala inicia proceso de contratación de nuevos guardias

La respuesta de la ciudadana en la convocatoria fue significativa, reflejando el interés de los guatemaltecos por integrarse a las filas del sistema penitenciario. (Fotografía: Sistema Penitenciario de Guatemala)

Al menos mil expedientes de aspirantes fueron entregados al Sistema Penitenciario de Guatemala en la reciente convocatoria para la selección de una nueva promoción de guardias, un proceso que busca mejorar la seguridad en las cárceles y, al mismo tiempo, ofrecer oportunidades laborales a la población. Según información oficial publicada por la Dirección General del Sistema Penitenciario, el periodo de recepción de solicitudes se desarrolló entre el 6 y el 17 de abril, de acuerdo con información oficial de la Agencia Guatemalteca de Noticias.

De ese total de expedientes, al menos 600 aspirantes podrán acceder a una plaza luego de superar el proceso de selección, de acuerdo con datos facilitados por la Dirección General del Sistema Penitenciario. Esta cifra diferencia la presente convocatoria de otras iniciativas laborales estatales recientes por la amplitud de vacantes disponibles en el sector público. El procedimiento responde a la necesidad de reforzar la seguridad interna en los centros de detención y contribuye a reducir el desempleo.

Durante la etapa de inscripción, cientos de ciudadanos entregaron su documentación, lo que demuestra el interés de la población guatemalteca en integrarse a este sector, detalló la Dirección General del Sistema Penitenciario. El proceso de selección contempla una evaluación exigente para asegurar que el personal escogido cumpla con todos los estándares requeridos. Los aspirantes deben aprobar pruebas físicas, exámenes psicológicos y evaluaciones académicas, filtros que las autoridades consideran esenciales para garantizar la idoneidad del personal encargado de la seguridad.

Decenas de aspirantes participan en el proceso de convocatoria del Sistema Penitenciario de Guatemala, que cierra este 17 de abril, demostrando un alto interés en unirse a la institución.

Exigencias académicas y formación para los aspirantes seleccionados

Superada la primera etapa, los candidatos seleccionados ingresan a un curso de formación de tres meses, que comprende al menos 19 asignaturas distintas. La capacitación incluye contenidos sobre procedimientos técnicos, normativos y operativos necesarios para la labor en el sistema penitenciario, junto a módulos de derechos humanos, manejo de crisis y protocolos de actuación. El propósito es generar personal preparado y comprometido con el control institucional.

Autoridades del Sistema Penitenciario explicaron que la formación integral responde tanto a exigencias legales como a los desafíos operativos propios de la seguridad en los centros de detención. En esa línea, los futuros guardias penitenciarios asumirán una función central en el cumplimiento de la ley y en la preservación del orden dentro de las cárceles.

Estrategia estatal en seguridad y empleo formal

La incorporación de nuevos guardias penitenciarios forma parte de un esfuerzo institucional orientado a mejorar las condiciones de seguridad y garantizar la cobertura de puestos en los diferentes centros de detención del país. Este proceso, liderado por la Dirección General del Sistema Penitenciario, también representa un aporte concreto a la generación de empleo formal y permite a los postulantes integrarse a una carrera dentro del ámbito de la seguridad pública.

La institución destacó que el fortalecimiento del cuerpo de guardias penitenciarios integra el objetivo estatal de consolidar la institucionalidad y mejorar la respuesta frente a los desafíos internos del sistema carcelario. El proceso selectivo, además de reflejar la demanda de empleo, consolida el proyecto estatal para aumentar la calidad de los recursos humanos que están al frente de la custodia y la gestión penitenciaria.

En su momento, el Ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, dijo que, la convocatoria para incorporar a 600 nuevos agentes al sistema penitenciario, Es decisión para reforzar la seguridad, recuperar el control de las cárceles y limitar la influencia de estructuras criminales, en el marco de una reforma integral del sistema tras el relevo de autoridades ocurrido en la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).

Villeda subrayó la gravedad histórica de la situación: “El sistema penitenciario ha estado siendo permeado por la corrupción, no de ahorita, desde hace mucho tiempo y estamos en esos pasos que nos llevan a atacar este problema”.