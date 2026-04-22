Guatemala

El Sistema Penitenciario de Guatemala inicia proceso de contratación de nuevos guardias

Las autoridades informaron sobre la recepción de una cifra superior al millar de expedientes de ciudadanos que buscan incorporarse a los centros de detención, en una convocatoria que prioriza la capacitación y la cobertura de vacantes estatales

Guardar
El sistema penitenciario de Guatemala recibe al menos mil expedientes de aspirantes
La respuesta de la ciudadana en la convocatoria fue significativa, reflejando el interés de los guatemaltecos por integrarse a las filas del sistema penitenciario. (Fotografía: Sistema Penitenciario de Guatemala)

Al menos mil expedientes de aspirantes fueron entregados al Sistema Penitenciario de Guatemala en la reciente convocatoria para la selección de una nueva promoción de guardias, un proceso que busca mejorar la seguridad en las cárceles y, al mismo tiempo, ofrecer oportunidades laborales a la población. Según información oficial publicada por la Dirección General del Sistema Penitenciario, el periodo de recepción de solicitudes se desarrolló entre el 6 y el 17 de abril, de acuerdo con información oficial de la Agencia Guatemalteca de Noticias.

De ese total de expedientes, al menos 600 aspirantes podrán acceder a una plaza luego de superar el proceso de selección, de acuerdo con datos facilitados por la Dirección General del Sistema Penitenciario. Esta cifra diferencia la presente convocatoria de otras iniciativas laborales estatales recientes por la amplitud de vacantes disponibles en el sector público. El procedimiento responde a la necesidad de reforzar la seguridad interna en los centros de detención y contribuye a reducir el desempleo.

Durante la etapa de inscripción, cientos de ciudadanos entregaron su documentación, lo que demuestra el interés de la población guatemalteca en integrarse a este sector, detalló la Dirección General del Sistema Penitenciario. El proceso de selección contempla una evaluación exigente para asegurar que el personal escogido cumpla con todos los estándares requeridos. Los aspirantes deben aprobar pruebas físicas, exámenes psicológicos y evaluaciones académicas, filtros que las autoridades consideran esenciales para garantizar la idoneidad del personal encargado de la seguridad.

Un grupo de personas, mayormente jóvenes, se encuentra en fila al aire libre escuchando a un instructor. Hay árboles y estructuras en el fondo bajo un cielo nublado
Decenas de aspirantes participan en el proceso de convocatoria del Sistema Penitenciario de Guatemala, que cierra este 17 de abril, demostrando un alto interés en unirse a la institución.

Exigencias académicas y formación para los aspirantes seleccionados

Superada la primera etapa, los candidatos seleccionados ingresan a un curso de formación de tres meses, que comprende al menos 19 asignaturas distintas. La capacitación incluye contenidos sobre procedimientos técnicos, normativos y operativos necesarios para la labor en el sistema penitenciario, junto a módulos de derechos humanos, manejo de crisis y protocolos de actuación. El propósito es generar personal preparado y comprometido con el control institucional.

Autoridades del Sistema Penitenciario explicaron que la formación integral responde tanto a exigencias legales como a los desafíos operativos propios de la seguridad en los centros de detención. En esa línea, los futuros guardias penitenciarios asumirán una función central en el cumplimiento de la ley y en la preservación del orden dentro de las cárceles.

Estrategia estatal en seguridad y empleo formal

La incorporación de nuevos guardias penitenciarios forma parte de un esfuerzo institucional orientado a mejorar las condiciones de seguridad y garantizar la cobertura de puestos en los diferentes centros de detención del país. Este proceso, liderado por la Dirección General del Sistema Penitenciario, también representa un aporte concreto a la generación de empleo formal y permite a los postulantes integrarse a una carrera dentro del ámbito de la seguridad pública.

La institución destacó que el fortalecimiento del cuerpo de guardias penitenciarios integra el objetivo estatal de consolidar la institucionalidad y mejorar la respuesta frente a los desafíos internos del sistema carcelario. El proceso selectivo, además de reflejar la demanda de empleo, consolida el proyecto estatal para aumentar la calidad de los recursos humanos que están al frente de la custodia y la gestión penitenciaria.

En su momento, el Ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, dijo que, la convocatoria para incorporar a 600 nuevos agentes al sistema penitenciario, Es decisión para reforzar la seguridad, recuperar el control de las cárceles y limitar la influencia de estructuras criminales, en el marco de una reforma integral del sistema tras el relevo de autoridades ocurrido en la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).

Villeda subrayó la gravedad histórica de la situación: “El sistema penitenciario ha estado siendo permeado por la corrupción, no de ahorita, desde hace mucho tiempo y estamos en esos pasos que nos llevan a atacar este problema”.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloSistema Penitenciario de Guatemala

Últimas Noticias

Autoridades elevan a siete las provincias bajo alerta amarilla por lluvias en República Dominicana

Las entidades gubernamentales han ampliado la vigilancia ante el aumento del peligro de inundaciones y crecidas, debido a la presencia de una vaguada y vientos cálidos que afectan varias zonas del país

Autoridades elevan a siete las provincias bajo alerta amarilla por lluvias en República Dominicana

Buque con bandera de Panamá, entre los atacados por Irán en Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán ejecutó el operativo marítimo que incluyó disparos y la incautación de dos embarcaciones.

Buque con bandera de Panamá, entre los atacados por Irán en Ormuz

CNBS advierte sobre incremento de estafas financieras en redes sociales

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) alertó a la población sobre el aumento de esquemas fraudulentos que circulan en redes sociales y plataformas digitales

CNBS advierte sobre incremento de estafas financieras en redes sociales

Ministerio de Vivienda identifica 350 mil lotes sin regularizar en El Salvador

Autoridades señalan que cientos de familias construyeron sus casas sin respaldo jurídico, lo que dificulta el acceso a préstamos hipotecarios y mantiene en incertidumbre la propiedad de sus terrenos

Ministerio de Vivienda identifica 350 mil lotes sin regularizar en El Salvador

Capturan a sospechoso de recaudar pagos extorsivos en operativo en Guatemala

La investigación revela que el individuo aprehendido seguía directrices de un líder encarcelado y solicitaba montos económicos periódicos a negocios del sector transporte en la ciudad y el departamento capitalinos

Capturan a sospechoso de recaudar pagos extorsivos en operativo en Guatemala

TECNO

Mercado de criptomonedas hoy 22 de abril: repunte en precios tras la reducción de tensiones en estrecho de Ormuz

Mercado de criptomonedas hoy 22 de abril: repunte en precios tras la reducción de tensiones en estrecho de Ormuz

Tres señales que indican que es necesario reiniciar un celular Android

Cinco tácticas para optimizar tu contenido SEO y atraer más tráfico sin gastar en publicidad

Cómo poner el reloj en la pantalla de inicio de mi celular Android

Tim Cook deja de ser el CEO de Apple pero no abandona la empresa: este será su nuevo cargo

ENTRETENIMIENTO

Eva Longoria, a gusto en Europa: lo que extraña y lo que celebra de su nueva vida lejos de Estados Unidos

Eva Longoria, a gusto en Europa: lo que extraña y lo que celebra de su nueva vida lejos de Estados Unidos

“Si tienes una escena con él, sabes que lo harás bien”, afirma Christa Miller sobre actuar con Harrison Ford

¿Kendall Jenner y Jacob Elordi están juntos? Revelan meses de encuentros en secreto

Jackie Jackson negó que su padre obligara a los Jackson 5 a hacer música: “Queríamos ser artistas”

‘Half Man’: ¿de qué trata y cuándo se estrena la nueva serie del creador de ‘Bebé reno’?

MUNDO

El Museo Harris de Preston revive la moda que conquistó a la reina Isabel II

El Museo Harris de Preston revive la moda que conquistó a la reina Isabel II

El “gas de la risa” genera preocupación en Francia por su impacto en los jóvenes

Estados Unidos condenó la presión de China sobre países africanos para bloquear el viaje del presidente de Taiwán

Guerra en Medio Oriente: la frontera con Turquía expone el impacto de la crisis y la represión en Irán

Así es el valle donde los grandes depredadores dejaron de ser rivales y aprendieron a convivir