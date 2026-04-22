Sociedad

Liberaron a una mujer que le facilitó una réplica de arma a su hijo en medio de amenazas en escuelas

La madre del adolescente había sido detenida tras la ola de mensajes intimidatorios en los establecimientos educativos. Realizó un pedido formal para obtener su libertad y el fiscal de la causa lo aprobó

Guardar
La madre del adolescente que llevó una réplica de arma a una escuela de Mendoza recuperó la libertad tras ser detenida preventivamente
La madre del adolescente que llevó una réplica de arma a una escuela de Mendoza recuperó la libertad tras ser detenida preventivamente

La madre del adolescente que llevó una réplica de arma de fuego a una escuela del Gran Mendoza recuperó la libertad en la noche del martes, luego de estar horas detenida preventivamente por orden del fiscal Juan Manuel Sánchez.

La decisión judicial se conoció tras que la mujer, imputada por intimidación pública agravada por la participación de un menor, presentara un pedido formal para obtener el beneficio.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron que la progenitora y responsable legal del menor había sido trasladada a la Penitenciaría Provincial, tras analizarse la gravedad del episodio y el impacto social causado en la comunidad educativa.

La liberación se produjo en el marco de la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Delitos de Medio Ambiente, Contra el Maltrato Animal y No Especializados, en relación a las pintadas amenazantes que aparecieron en distintas escuelas de la provincia.

El proceso judicial comenzó cuando el adolescente, de 17 años, ingresó al establecimiento educativo portando una réplica de arma de fuego.

Grafiti en marcador negro sobre azulejos blancos, que dice "MAÑANA LLUEVEN BALAS" y la fecha "17/04/26" escrito en una pared de un baño
La investigación determinó que la progenitora sugirió a su hijo portar la réplica de arma para amedrentar a sus compañeros en el colegio

De acuerdo con la investigación, el joven actuó siguiendo una sugerencia directa de su madre, quien le habría recomendado portar el objeto para “amedrentar a los compañeros en caso que alguno se vea loco”. Tanto la identidad del menor como el nombre del colegio permanecen bajo reserva por disposición de las autoridades.

En primera instancia, la mujer fue acusada como instigadora en el expediente y el adolescente quedó imputado como autor del delito de intimidación pública, contemplado en el artículo 211 del Código Penal. La calificación legal se agravó debido a la participación de un menor, conforme al artículo 41 quater. La escala penal para este tipo de delitos va de 3 a 8 años de prisión.

Sin embargo, ahora el encuadre de la causa por la que habían detenido de forma preventiva a la mujer es intimidación pública agravada por la participación de un menor.

El contexto en el que se produjo el hecho estuvo atravesado por una creciente alarma social, a raíz de la aparición de amenazas y mensajes intimidatorios en varias instituciones educativas de Mendoza. El temor entre las familias y la comunidad educativa se intensificó, lo que derivó en una menor concurrencia de estudiantes a las aulas y en la intervención de fuerzas policiales y equipos especializados en los colegios afectados.

La Justicia calificó el hecho como intimidación pública agravada, delito que contempla penas de entre 3 y 8 años de prisión según el Código Penal
La Justicia calificó el hecho como intimidación pública agravada, delito que contempla penas de entre 3 y 8 años de prisión según el Código Penal

En ese marco, el fiscal Sánchez había dispuesto la detención preventiva de la madre, considerando la gravedad de los hechos y la influencia directa que tuvo sobre su hijo. “Ya era de público y de notorio conocimiento, no sólo en las comunidades educativas, sino también en la sociedad en general, el temor y el alerta que se venía generando”, señalaron desde el Ministerio Público Fiscal.

El proceso judicial seguirá su curso mientras la mujer, ahora en libertad, permanece imputada. El expediente continúa bajo investigación y la sociedad mendocina se mantiene expectante ante los próximos pasos de la Justicia.

El fenómeno de las amenazas en escuelas no se limita a Mendoza. Las autoridades investigan si el surgimiento de mensajes intimidatorios está relacionado con retos virales que circulan en redes sociales, ya que episodios similares se detectaron en otras provincias. Esta situación generó preocupación en la sociedad y derivó en la intervención de organismos de protección de menores y la policía en los establecimientos afectados.

Temas Relacionados

AmenazasViolencia escolarTiroteoMendozaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una mujer trans denunció que sufrió un violento ataque en una verdulería de Villa Urquiza: “¡Sos un hombre!”

Ámbar Deleo es influencer y compartió el momento cuando dos mujeres la agredieron en un comercio. “Fue como todo muy loco, fue como muy de novela”, aseguró en su descargo

Una mujer trans denunció que sufrió un violento ataque en una verdulería de Villa Urquiza: “¡Sos un hombre!”

Otro argentino detenido en Brasil por injuria racial: lo acusan de insultar a una cajera en un supermercado

Se trata de un hombre de 67 años, que reside desde hace dos en el país vecino. El caso se suma al antecedente reciente de Agostina Páez

Otro argentino detenido en Brasil por injuria racial: lo acusan de insultar a una cajera en un supermercado

Insólito robo en una funeraria: entró a una sala velatoria y se llevó la placa identificatoria de un fallecido

Ocurrió este lunes en la histórica cochería “Oviedo” de José C. Paz. El delincuente fue captado por las cámaras de seguridad de la sala velatoria y continúa prófugo

Insólito robo en una funeraria: entró a una sala velatoria y se llevó la placa identificatoria de un fallecido

“Vamos a ir armados”: los chats y fotos del grupo de alumnos que amenazaba con atentados en colegios de Moreno

Los estudiantes fueron identificados y piden embargar a sus padres. El jueves pasado hubo 70 denuncias por intimidación en escuelas de la zona

“Vamos a ir armados”: los chats y fotos del grupo de alumnos que amenazaba con atentados en colegios de Moreno

Crimen del policía en La Matanza: hallaron el vehículo de los asesinos y buscan a un sospechoso con tobillera electrónica

El fiscal de Homicidios Carlos Adrián Arribas, a cargo de la investigación, tiene identificado a uno de los asaltantes que mataron a Mauro Fabián Molina, quien contaba con una larga trayectoria en la fuerza Bonaerense

Crimen del policía en La Matanza: hallaron el vehículo de los asesinos y buscan a un sospechoso con tobillera electrónica
DEPORTES
Alerta en Brasil por la posible baja de una de sus figuras para el Mundial 2026: “Prácticamente descartado”

Alerta en Brasil por la posible baja de una de sus figuras para el Mundial 2026: “Prácticamente descartado”

“Están paranoicos”: la decisión que tomaron Tiger Woods y su pareja tras el accidente vial y la internación del golfista

El Inter Miami de Messi visita a Real Salt Lake por la MLS: hora, TV y probables formaciones

Los dos golazos de Nico González y la insólita expulsión de Thiago Almada en la derrota del Atlético de Madrid de Simeone

La estrella del Bayern Múnich que sufrió una grave lesión pateando penales y confirmó que se perderá el Mundial

TELESHOW
Sofía Jujuy Jiménez se definió como “la reina del cringe”: “Después vienen los resultados copados”

Sofía Jujuy Jiménez se definió como “la reina del cringe”: “Después vienen los resultados copados”

Murió Ricardo de Pascual, uno de los actores de “El Chavo del 8″

Los contratiempos que padeció Sofía Solá antes de mudarse a Barcelona: “Fui tres veces a Ezeiza”

Nacha Guevara explicó por qué suspendió su obra de teatro: “Me fracturé ”

La profunda reflexión de Daniela Celis sobre su presente: “¿Por qué no puedo disfrutar de mi vida?”

INFOBAE AMÉRICA

El día en que el mar se olvidó de cantar en Costa Rica: 35 años del terremoto y cambió el rostro de Limón

El día en que el mar se olvidó de cantar en Costa Rica: 35 años del terremoto y cambió el rostro de Limón

Rutte instó a adaptar la postura nuclear de la OTAN ante un entorno de seguridad en deterioro

“Diez años de guerra, 200.000 muertos y un solo culpable”: un escritor ganador del premio Goncourt condenado a prisión en Argelia

El presidente Luis Abinader recibió credenciales de seis nuevos embajadores en República Dominicana

El Sistema Penitenciario de Guatemala inicia proceso de contratación de nuevos guardias