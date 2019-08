"Después del descenso, quise quedarme a pelearla pero no pude por el contrato con la Lazio. Me vi obligado a dejar la imagen de que me importó un carajo todo, y no fue así. Me tuve que ir después del quilombo, en momentos que no eran buenos", declaró Carrizo en una entrevista realizada por el programa radial Milenium Sports, en marzo pasado.