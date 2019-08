"No fue un problema de Schiavi directamente conmigo, pero yo no me sentía cómodo con su trato hacia mí. También sabía la situación que tenía él con mi viejo y sentía una sensación de malestar. Fui el primero en decirle que no quería ir a la Reserva y volver a Cuarta. No quería saber más nada de estar ahí, porque no me sentía cómodo. Después hubo otras cosas, pero sacando eso, fue simplemente decirle basta a algo que no me gustaba", rememora sobre aquel inconveniente que lo llevó a dejar el elenco de la Ribera.