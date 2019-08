La Policía ecuatoriana les informó además que si regresaban camuflados intentando burlar la decisión, serían detenidos y se les abriría una causa penal. Por lo que este primer grupo de La Doce decidió irse a un bar cercano a ver el encuentro. Sobre los seis restantes no hubo noticias aunque corría el rumor de que Di Zeo iría camuflado para no ser identificado, aunque las autoridades de seguridad de Quito afirmaron que eso no ocurrió y que no fue visto por los alrededores de la cancha.