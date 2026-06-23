Colombia

Una pasajera captó desde la ventana de un avión el hermoso paisaje de la cordillera Central: los nevados del Ruiz, Tolima y Santa Isabel

La grabación, tomada desde la ventanilla en la ruta entre Popayán y Bogotá, muestra al nevado del Ruiz, del Tolima y el Santa Isabel durante el trayecto aéreo

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Un joven grabó desde un avión entre Popayán y Bogotá la vista simultánea del Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima y el Nevado Santa Isabel

Las imágenes tomadas desde la ventanilla de un avión en vuelo entre Popayán y Bogotá llamaron la atención de usuarios en redes sociales, al mostrar de manera clara los nevados del Ruiz, Tolima y Santa Isabel, tres de los picos más altos de la cordillera Central de Colombia.

En la grabación, que feu divulagda, se escucha la voz de la tripulación informando: “Estimamos estar aterrizando a las 7:05 de la mañana. Los pasajeros que están sentados al lado izquierdo tienen el privilegio de ver el parque de los Nevados”.

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Este fue el momento exacto en que los viajeros pudieron observar, desde el aire, la grandeza de estos ecosistemas.

Las imágenes permiten apreciar cómo los nevados se elevan sobre el paisaje, evidenciando la magnitud de las áreas protegidas en el país. Los expertos recuerdan que estos glaciares son esenciales para la biodiversidad local y el suministro de agua de millones de personas en varias regiones de Colombia.

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El video desde la ventanilla registró tres nevados de la cordillera Central durante un vuelo entre Popayán y Bogotá -crédito Captura video
El video desde la ventanilla registró tres nevados de la cordillera Central durante un vuelo entre Popayán y Bogotá -crédito Captura video

El Parque Nacional Natural Los Nevados, donde se ubican los tres picos, alberga una de las reservas de agua más relevantes para el centro del país. Las nieves perpetuas abastecen ríos y quebradas vitales para comunidades y ciudades cercanas.

La reciente viralización del video ha servido como recordatorio de la riqueza natural de Colombia y la urgencia de proteger estos ecosistemas.

“Se ven y muy nítidos. Hermoso😍“; ”Se ven todos: El cisne; El Quindío. Además de los mencionados"; “Tuve el privilegio de hacer cima en los tres. Belleza total”; “Solo en Colombia el País de la Belleza”; “Ese es mi hermoso país”; “Placeres al ojo humano, que fortuna, intocables!”; “Un país tan hermoso, tirado a perder por tanta basura por todos lados y nadie se hace responsable”; “Totalmente, hay qué cuidar nuestros paramos y montañas nevadas”; “Divinooooo!!”; “Majestuoso”; “Hermoso video”; “Felicidades! Eso sí es un paseo por las nubes 😍“: fueron algunos de los mensajes.

Nevó en el nevado del Ruiz: estas son las imágenes del espectáculo blanco que es tendencia en Colombia

Una escena poco habitual sorprendió a Colombia el 12 de marzo de 2026, cuando la carretera entre Manizales y Murillo apareció cubierta completamente de nieve. La postal, rara en la cordillera Central, causó una reacción inmediata entre quienes transitaban por el corredor de alta montaña.

La vía que une Manizales con Murillo, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, quedó cubierta de nieve el jueves 12 de marzo. El hielo sobre el asfalto obligó a extremar precauciones- crédito @ColombiaOscura/ Hedilberto Rodríguez /X/VisualesIA
La vía que une Manizales con Murillo, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, quedó cubierta de nieve el jueves 12 de marzo. El hielo sobre el asfalto obligó a extremar precauciones- crédito @ColombiaOscura/ Hedilberto Rodríguez /X/VisualesIA

Los conductores y pasajeros detuvieron sus vehículos para captar el fenómeno con sus teléfonos. Las imágenes de la vía nevada, mezclada con la nubosidad que ocultaba parcialmente el paisaje, circularon rápidamente en redes sociales y generaron una ola de asombro en todo el país.

Testigos que se encontraban en la zona destacaron la magnitud del evento: la calzada y los bordes del camino lucían cubiertos de blanco, mientras el páramo y el macizo volcánico se mimetizaban bajo la nieve. La combinación de altitud, nubes y frío transformó el entorno en una postal insólita para los habitantes de Caldas.

Desde la capital departamental, numerosas personas se acercaron a las ventanas para intentar divisar el pico nevado. La escena produjo una avalancha de publicaciones y videos que inundaron plataformas digitales en cuestión de horas.

En la vía que conecta Manizales y Murillo, el paisaje puede transformarse por completo en cuestión de horas. Durante el mes de marzo, la región experimentó un fenómeno poco frecuente: la nieve cubrió varios tramos de la carretera, creando una escena inusual para quienes transitan estas alturas del centro de Colombia.

Aunque el país se extiende sobre la línea ecuatorial y carece de estaciones térmicas, la presencia de nieve no es imposible. Lo que ocurrió se explica porque, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, las temperaturas se mantienen bajas de forma constante. Sin embargo, la otra condición esencial —una atmósfera cargada de humedad, con nubes densas y agua suficiente— no siempre se presenta.

La nieve se forma en Colombia cuando coinciden dos factores clave: un aire saturado de humedad y temperaturas por debajo de los cero grados centígrados. En estas circunstancias, el agua contenida en las nubes no llega a la superficie como lluvia líquida, sino que se congela durante su descenso y se precipita en forma de cristales de hielo.

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