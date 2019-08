En el medio, antes de que se olvidara de la pelota y se enfocara en su tarea fabricando cajones de naranjas, intentó incursionar en Rosario Central, adonde había recalado su mecenas. "Lo llevé a probarse, pero Hugo Galloni me dijo que no tenía lugar en la pensión para que se quedara. De ahí me fui a la estación de micros, a sacarle el pasaje de vuelta, y vi que el muchacho de la ventanilla tenía colgado un escudo de Central. Entonces me salió decirle: 'No saben el jugador que se están perdiendo'. Y le dejé mi tarjeta, con el nombre de Nico escrito en el reverso", comentó.