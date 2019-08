"¿Te acordás del partido en el que ataja todo (Luis Islas), que le ganamos con Independiente a Boca en la Bombonera? Ese día, ¿a quién expulsan de Boca? A Giunta, por una supuesta patada que me pegó a mí y no me tocó", prologó Mohamed, haciendo referencia al triunfo del "Rojo" por 1 a 0, ocurrido el 22 de noviembre de 1992. "Seis de la mañana del sábado en Soldati, yo había salido a bailar. La persiana de casa da a la calle. Prrr, el timbre. Y gritan: 'Abra señora, que quiero agarrar a su hijo'. ¿Quién era? Blas. Seis de la mañana. Me vino a buscar. Abrí, y yo salí… tenía los papeles picados encima todavía. ¿Qué hacés, Blas?, le dije. 'Abrí, abrí que te rompo todo, Lobo', me decía. A todos les decía Lobo. Yo le hablaba desde atrás de la reja. 'Te mato, vamos a la AFA. Andá a decir que no te toqué', me gritaba. 'Yo no puedo decir eso, me matan', le respondí. Les había preguntado a todos los vecinos dónde vivía el Turco… Y cuando fui a declarar dije que no me había tocado; le dieron una sola fecha", relató el ex delantero que hizo una gran carrera en México.