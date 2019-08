Apenas siete minutos del primer tiempo habían transcurrido cuando Rafinha tomó la pelota en el costado derecho y eludió a un rival ecuatoriano en dirección al arco. Sin embargo, al pasar por un costado de Bagüí, el brasileño se desplomó dentro del área pese a no recibir un contacto lo suficientemente fuerte. Sin embargo, Pitana no dudó en sancionar la pena máxima. Después, desde los doce pasos, Gabriel Barbosa no falló y puso en ventaja al "Fla".