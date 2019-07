Hubo más de Renato Gaúcho: "Una cosa es no entender, otra es ser ciego y otra ser un burro. No creo que sea burro, le pagan por estar ahí y tiene muchas cámaras. No tiene como errar. Si lo hubieran llamado al árbitro de cancha él habría visto que el gol fue con el brazo. Hasta Stevie Wonder avisaría al árbitro de algo así", dijo entonces sobre Andrés Cunha, árbitro principal, y Leodán González, el encargado de la humano-tecnología.