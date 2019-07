¿Hay riesgo de lesión? ¿Quién la puede provocar, el defensor o el atacante?

Siguiendo el protocolo, no se puede tener dudas: Manuel Neuer inició el contacto, haciéndole correr riesgo físico a Higuaín.

La temeridad por la distancia, la velocidad que le imprimió a la acción sin ningún tipo de preocupación y la fuerza con la que llegó, pudieron provocar una lesión. Era falta del alemán, no de Higuaín, como terminó sancionando.

La regla dice que “se penalizará con un tiro libre directo o un tiro penal”. Y por ser una jugada “temeraria”, dado que no tiene en cuenta el riesgo o las consecuencias para un adversario, debe ser amonestado.

Pero el penal no fue marcado. Y Argentina cayó 1-0 en tiempo suplementario, gracias al gol de Mario Götze.

LA “DESAPARICIÓN” DE LA JUGADA

Un año después, tuve la oportunidad de conversar con Nicola Rizzoli. Allí me reiteró que no había cobrado penal porque consideró que el arquero llegó primero al balón. Sí me confió que, luego de haber observado el video, advirtió que Higuaín no cometió falta. Le indiqué que se trataba de un error conceptual, pero continuó con su prédica.

Tras la polémica de la final, FIFA informó que iba a “estudiar las imágenes”, pero nunca dio un veredicto formal. Y la jugada, para la entidad que rige el fútbol mundial, “desapareció”. ¿Por qué? En las capacitaciones o reuniones arbitrales, nunca incluyó un video de la acción a modo de ejemplo para profundizar en las jugadas donde la temeridad debe ser penada. Claro que en la memoria de los fanáticos argentinos, a 5 años de esa definición, todavía produce frustración. Y sensación de injusticia.

SEGUÍ LEYENDO:

El extraño caso de Andrés Cunha y otra polémica de la Conmebol: de dirigir la final entre River y Boca de Madrid a quedarse sin Libertadores ni Copa América