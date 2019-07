Sobre aquella ocasión en que Oscar "Pinino" Más dijo en una entrevista en una escuela de periodismo que Mora sufría "un cáncer de hueso" y que "debía dejar la actividad", el ex jugador señaló: "Lo que dijo fue muy doloroso. Me escribió mucha gente ese día, yo no entendía nada. Me llamó mi padre llorando, me pedía 'Decime la verdad'. También me llamó la mamá de mi hijo 'porque Máximo tiene que saber'. Después (Más) me vino a pedir perdón, pero yo no soy quién para hacer eso".