El arranque del torneo no fue el mejor, el tiempo de trabajo había sido escaso y Lions no lo perdonó en el debut (16-25), pero en las dos fechas siguientes comenzaron los éxitos, quizás sin demostrar aún su mejor versión, pero al menos llegaron los primeros triunfos ante Bulls y Blues (27-12 y 23-19). En su primera gira sucedió lo mismo que en el debut, Lions y Stormers los vencieron (47-39 y 35-8) y después de una fecha libre, fue Chiefs quien le pegó otro cachetazo en Vélez con una nueva derrota (27-30). Claro está, muy pocos deben recordar que Jaguares para esa séptima fecha estaba en el último puesto de su conferencia y también de la tabla general con 10 unidades y a 14 del puntero Crusaders; y que empezaba a preocupar a más de uno pensando en no poder repetir la clasificación conseguida en 2018, y más dudas quedaban teniendo en cuenta que se venía la gira por Oceanía. Pero el staff siguió trabajando cada vez más en afianzar la idea de juego que para ellos estaba clara como al comienzo y solo faltaba el rodaje necesario y aceitar las piezas que poco a poco comenzaron a entender de qué se trataba el mensaje. Así llegaron cuatro triunfos en fila y la gira por Oceanía que resultó ser clave para demostrarse que podían, a pesar de que arrancó con una caída ante Highlanders, para a partir de ese momento no parar de ganar.