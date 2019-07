Existe un postulado, instalado en el rugby argentino desde sus comienzos, que dice que al árbitro no se lo cuestiona nunca. En más de una cancha de las distintas uniones del país se ven carteles que rezan: "Al público le pedimos su más amplia colaboración, ante cualquier acción impropia aliente a su equipo guardando las formas; no insulte o menosprecie al rival, sea tolerante; el referee siempre tiene razón y hay que respetar lo que él dice y sus fallos. Si Ud. no está de acuerdo no concurra a ver el partido".