"Me gustaría seguir jugando al fútbol pero no puedo, mi cabeza no está para seguir. Tuve un mes tremendo de incertidumbre, de no saber qué iba a pasar, pero gracias a Dios se aclaró todo. La verdad, prefiero no seguir porque no sé si puedo rendir", le confesó a Infobae Jerez, quien todavía no rubricó el vínculo con el Xeneize y sí continuará ligado a Midland, su último equipo, para cubrirse con la obra social del Futbolistas Argentinos Agremiados hasta que el traspaso con Boca sea completado.