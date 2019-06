El defensor de 28 años reconoció el apoyo de Marcelo Gallardo y aseguró que el DT tenía la intención de que siguiera en River. "Tengo que agradecerle cien por ciento a Gallardo porque me demostró su apoyo y quería que me quedara. Gallardo y mis compañeros me bancaron en todo momento. Tuve buenos y malos momentos. En el final fue la persona que peleó para que me quedara. Fue el primero al que le comuniqué mi decisión. Tuvimos una charla y nos dimos un gran abrazo", contó.