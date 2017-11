Bela acusa el cansancio de una tarde repleta de entrevistas y compromisos. Todavía reclama su café con leche, mientras se saca fotos con fanáticos. Antes de tener su merecida merienda, mira fijo a la cámara y no vacila para contar su fórmula del éxito: "Hay que ser consecuente con uno mismo. El día que no juegue más, voy a ser como esa esponja llena de agua que la apretás y no sale una gota más de agua. Ese va a ser el mayor triunfo de mi carrera profesional. Me puedo mirar al espejo tranquilo y puedo mirar a los ojos a mis hijos para poder exigirles que sean cada vez la mejor versión de ellos mismos". El rey en tierra ajena vuelve a su patria para que la semilla que se plantó en los 90 crezca con fuerza.