Aida Victoria Merlano arremete en contra de su expareja por usar a su hijo para hacer contenido: “Lo explotas para tu propio beneficio”

La barranquillera dijo que su hijo tiene aseguraros sus estudios, además, de otros detalles con los que tiene su futuro asegurado - crédito @aquienconfianzahn/IG

Aida Victoria Merlano confrontó públicamente a Juan David Tejada tras la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en su vivienda y las posteriores declaraciones del padre de su hijo, Emiliano.

La influenciadora sostuvo que cada acción y decisión en su vida profesional está orientada a asegurar el futuro y bienestar del menor, desmarcándose de lo que califica como una actitud irresponsable por parte de Tejada.

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Durante una transmisión en vivo por la plataforma Kick, Merlano señaló los motivos por los que se siente legitimada para exponer su versión de los hechos: “Yo voy a hablar de esta situación todas las veces que se me dé la gana, porque primero tengo el derecho, segundo tengo la verdad y tercero tengo las pruebas”.

El niño posó para una sesión de fotos encantadora - crédito Aida Victoria Merlano / Instagram

Así, expuso que su intervención pública responde a la necesidad de evidenciar, según sus palabras, las diferencias en la forma en que ambos progenitores afrontan la paternidad.

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Merlano resaltó que, a la fecha, su hijo cuenta con un fondo universitario pagado y un inmueble como parte de su patrimonio, resultado de sus proyectos personales.

“Te recuerdo que Emiliano a día de hoy tiene ya su fondo universitario saldado, que el regalo de primer año de mi hijo es un apartaestudio y que ahorita estoy en un proyecto inmobiliario en el que seguramente si a mí algo llegase a pasarme, Emiliano nunca va a pasar trabajo por el resto de su vida”, afirmó.

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Este detalle introduce un elemento material concreto en la controversia y señala la previsión económica que, según ella, garantiza al menor estabilidad en el futuro.

Aida Victoria presumió en sus redes sociales el carro que se compró - crédito @aidavictoriam/IG

Durante su defensa pública, Merlano puntualizó que cada esfuerzo de monetización en su carrera está enfocado en el bienestar futuro de Emiliano.

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En contraste, acusó a Tejada de actuar en beneficio propio a costa de la imagen del menor: “Cada intento que tú ves de monetización mío es en beneficio de mi hijo, de su futuro y de su bienestar. No como tú, que de forma egoísta explotas la imagen de tu hijo para tu propio beneficio sin que eso le signifique a él absolutamente nada”.

Las reacciones de los seguidores de Merlano no dudaron en destacar su respuesta sin recurrir a insultos, sino simplemente con argumentos de lo que realmente ha pasado.

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La barranquillera también habló de las supuestas prohibiciones al Agropecuario para ver a su hijo

La influenciadora barranquillera también cuestionó que las acusaciones de Tejada sobre una supuesta restricción en el régimen de visitas no se corresponden con lo dispuesto por la autoridad.

En su mensaje, Tejada afirma que su intención no fue crear un escándalo mediático, sino ejercer su derecho como padre - crédito @elreydelosagropecuarios/ Instagram

Indicó que el comisario de familia autorizó los encuentros entre padre e hijo y enfatizó que nunca ha impedido el contacto entre ambos.

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“Tú pudiste compartir con tu hijo bajo las condiciones que tú quieres, porque el comisario de familia así lo dispuso en un documento. Y número dos, yo nunca te he negado el derecho de ver a tu hijo, precisamente por eso lo ves y hasta subes historias con él”, aclaró en su transmisión.

Aida Victoria también enfrentó las críticas sobre la exposición pública de su hijo, planteadas por Tejada en su comunicado.

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Refutó el argumento de que su proceder perjudica la imagen del menor y advirtió sobre el uso de este discurso como escudo: “No tiene que ver con tu hijo y no lo utilices de escudo. Porque eso de decir que es que estoy afectando al niño con lo que yo estoy haciendo, sería como venir yo a decirle a todas las madres que tienen que callarse por el bienestar de sus hijos e ignorar lo que ellas viven dentro de relaciones abusivas, conflictivas, dispares y, sobre todo, frente a todo el estrés y la angustia que es llevar el peso de una maternidad sola”, concluyó Merlano.