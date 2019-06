"He hablado con Maxi Rodríguez, Coloccini y Matías Caruzzo para que puedan jugar los Panamericanos. Todos me manifestaron su interés, pero después veremos si llegado el caso los clubes colaborarán para que sean cedidos", agregó el entrenador que viene de dirigir al seleccionado Sub 20 en el Mundial de la categoría que se jugó en Polonia.