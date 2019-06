"Lo que me llevó a escribir este libro es que no conocíamos nuestra historia, pero también está atravesado por mi historia personal: yo quise jugar al fútbol. Me pregunté quiénes eran nuestras ídolas, cómo es que no teníamos historia, quiénes fueron las primeras… Las cosas suceden porque hay un pasado, un recorrido, todo nace de algún lado. Yo tenía la certeza de que nosotras no conocíamos esos inicios, por algo teníamos posters de varones en nuestras habitaciones. Nuestros ídolos eran solo varones porque eso era lo que conocíamos. Esos disparadores fueron lo que me empujaron a tratar de meterme en estas historias nunca contadas para conocer sus orígenes, con la premisa de que no hay presente y no puede haber futuro si no hay un pasado y si no lo conocemos", explicó Pujol en diálogo con Infobae.