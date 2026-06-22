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Empieza el Bono Cultural Joven 2026: novedades, beneficiarios y cómo gastarlo

El Ministerio de Cultura activa la cuarta edición de esta ayuda para jóvenes que cumplen 18 años

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Bono Cultural Joven
Bono Cultural Joven (EFE)

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el procedimiento del Bono Cultural Joven 2026. A partir de este lunes y hasta el próximo 31 de octubre de 2026, todos los españoles que cumplan los 18 años podrán solicitar una ayuda de 400 euros para la adquisición de productos, servicios y actividades culturales.

El programa, que cumple cuatro años en 2026, favorecerá a los nacidos en el 2008, que ya han alcanzado o alcanzarán la mayoría de edad en los próximos meses. En total, se destinarán 160 millones de euros para poner en marcha la ayuda.

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El Bono Cultural incluye para 2026 una novedad para esta nueva edición: ahora, los jóvenes beneficiarios podrán utilizar el dinero para comprar instrumentos musicales, material artístico y acceder a formación cultural.

Cómo acceder al Bono Cultural

Podrán solicitar el Bono Cultural Joven todos los españoles que cumplan los 18 años en 2026, así como aquellos que tengan la residencia legal en España en el momento de presentar la solicitud. Los interesados tan solo tendrán que entrar en la página web del programa y rellenar el formulario correspondiente.

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Aquellos que deseen solicitarlo pero todavía no cumplan los 18 años, solo podrán utilizar para su identificación únicamente Cl@ve PIN con registro avanzado o Cl@ve permanente, que se obtiene de forma presencial, acompañado del padre, madre o tutor en cualquiera de las Oficinas de Registro Cl@ve.

Así puedes gastar el Bono Cultural

La ayuda servirá para la compra de productos y servicios culturales, así como material creativo y cursos de formación. (Europa Press)
La ayuda servirá para la compra de productos y servicios culturales, así como material creativo y cursos de formación. (Europa Press)

Los jóvenes beneficiarios recibirán la ayuda de 400 euros a través de tarjetas prepago personales, que permitirán la adquisición de productos, servicios y actividades culturales, respetando unos máximos marcados por el BOE. El dinero solo podrá gastarse en empresas que estén adscritas al programa. Si la compañía no pertenece al proyecto, sus productos no estarán cubiertos, aunque sean artículos culturales.

Este año, se presentan dos modalidades para utilizar el Bono Cultural Joven. La primera, establece diferentes techos de gasto según el producto o servicio que se vaya a adquirir:

  • Máximo de 200 euros para artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico. Este modelo incluye entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bienes integrantes del patrimonio histórico español, bibliotecas, exposiciones, cursos en modalidad presencial sobre materias relacionadas con la cultura (en particular aquellos vinculados a las artes, el patrimonio, la creación, la gestión cultural y otros ámbitos afines), festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales, instrumentos musicales, partituras musicales, cámaras fotográficas, programas informáticos orientados específicamente a la producción, creación y práctica creativa, y espectáculos taurinos.
  • Máximo de 100 euros para productos en soporte físico. Se refiere a productos culturales como libros, revistas, prensa, u otras publicaciones periódicas, videojuegos, discos de vinilo, CD, DVD y Blu-ray.
  • Máximo de 100 euros para consumo digital o en línea. Se incluyen en esta categoría suscripciones y alquileres a plataformas musicales, audiovisuales, de lectura o audiolectura, compra de audiolibros, compra de libros digitales, compra de canciones o álbumes digitales a través de plataformas de venta de música, suscripción para descarga de archivos multimedia (incluyendo pódcast), suscripciones a videojuegos en la nube o en línea, cursos en modalidad en línea sobre materias relacionadas con la cultura y suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas.

En la segunda modalidad, la novedad de la edición, podrás destinar la totalidad de la ayuda, 400 euros, a cursos y talleres de contenido cultural en modalidad presencial y en línea, así como a la compra de instrumentos musicales, medios de creación y material artístico.

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