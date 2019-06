Al manager Burdisso no se le escapa ningún detalle. Mantiene contacto permanente con el DT y, ya desde anoche, confesó saber la alineación titular aunque obviamente no dio pistas. Tanto Lisandro López como Carlos Tevez, quienes estuvieron entre algodones durante la semana, serán titulares. Capaldo y Jorman Campuzano parecen ser los reemplazantes de los suspendidos Nahitan Nandez e Iván Marcone. Y Sebastián Villa entraría por Cristian Pavón. El dibujo de esta forma sería un 4-2-3-1, pero no hay que descartar la implementación de la línea de 5 hombres en el fondo con Junior Alonso.