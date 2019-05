· "No sé si tendría que haber tenido una chance en la Selección. Digo que para tenerla hay que hacer bien las cosas en tu club, me pone triste pero hay que seguir. Es un sueño, un objetivo que tengo en mi carrera aunque tenga 32 años. No lo voy a dejar de lado. Pienso en ganar otro título con Boca y jugar la Copa pero esa espina la tengo y me gustaría algún día jugar en la Selección"