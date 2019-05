Pero a la vez no podía gastar en nada que fuera para mí. En la madrugada del 23 de junio de 2018 lo encuentro estacionado por Lanús con una chica, arriba de su camioneta, siéndome infiel. Mientras yo lo esperaba en casa… embarazada de 7 meses. Al mediodía de ese mismo día habíamos peleado porque yo quería hacerme la ecografía 5D para ver a "Beni" que salía en ese entonces 890 pesos y él me decía de todo, que no le avisé, que me la iba a hacer, que él no iba a gastar en cosas innecesarias, que no iba a aportar plata para "mis caprichos".