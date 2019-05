"Era un partido muy complejo, distinto al de Vélez. A mi me dio la sensación de que a Argentinos lo dejamos con vida en La Paternal. Había que tratar de ganar para la definirlo acá, pero no resolverlo le da vida a Argentinos Juniors. Yo les había mostrado a los jugadores un compacto de los partidos que Argentinos había jugado contra Independiente y San Lorenzo. Esperábamos un juego de mucha presión, si no teníamos la movilidad, podíamos caer en la trampa. Y en el primer tiempo se dio eso, tuvimos imprecisiones, sumadas a algunas distracciones. Argentinos trabaja mucho por las bandas, con pelotas cruzadas", prologó el DT su análisis del ajustado triunfo.