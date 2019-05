Los argumentos del ex central continuaron con una solidez que alimenta la ilusión de contratar al volante europeo que disputó 3 mundiales con la Azzurra. "Me llena de gratitud y orgullo. Es notorio como tantas figuras del ámbito internacional quieren venir a jugar a Boca. No es fácil convencerlos para que vengan, porque una cosa es el deseo y otra la realidad", aclaró el manager.