"Todavía estamos dejando decantar el partido de hoy, tenemos una semana larga para probar y ensayar, hasta puedo agregar una línea de 3. A mí si hay algo que me deja tranquilo, si no los puedo tener (a los jugadores suspendidos), no hay problema, estoy tranquilo porque sé lo que siente ese vestuario. Cualquiera de los que decidamos poner, van a llevar la historia de Boca en la camiseta. Boca va a jugar otra final y eso nos pone bien", analizó sobre el tema el entrenador en plena conferencia de prensa luego de sellar el boleto hacia Córdoba.