Porque al otro día llegó el nocaut. "Estábamos desayunando y me avisan de recepción: 'Teléfono, mister Basile'. Era Grondona. Le dije: 'Ya vamos para allá, para hacer la defensa'. Y me respondió: 'No vengas, Diego está expulsado del Mundial. Y tiene que irse del hotel, no puede convivir con la delegación'. Cuando me dijo eso, yo me quería pegar un tiro en las bolas. Me quería matar", concluyó su amargo relato sobre los hechos que, más allá de los matices, 25 años después, le siguen provocando el mismo dolor.