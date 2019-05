Durante el mediodía futbolero los técnicos dejaron sus impresiones de la actualidad que vive la Selección e hicieron un repaso de lo que fueron sus días como futbolistas. En sus conceptos más destacados, el Coco mostró una versión crítica sobre Lionel Scaloni, quien liderará a la delegación argentina durante la próxima Copa América: "No me ofende pero me extraña como a todos. Debe ser el único caso en el mundo, aunque quizás hay algún caso en Finlandia o algún un país de esos. Me parece un muchacho bárbaro y me gusta como chamuya, pero no tiene experiencia". El hecho de no haber incursionado en ningún equipo antes de asumir el cargo que había dejado Jorge Sampaoli es un tema que todavía le hace ruido a Basile.