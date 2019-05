En el escrito, que envió a las asociaciones miembro del ente, y por ende a sus clubes afiliados, la Conmebol confirmó estos cinco puntos básicos para la participación de los clubes clasificados: a) Haber calificado para la competición por mérito deportivo; b) No estar cumpliendo una sanción o suspensión que a criterio de la CONMEBOL lo imposibilite de participar en la CONMEBOL Libertadores y/o CONMEBOL Sudamericana; c) Haber obtenido la Licencia de Clubes de la CONMEBOL expedida por su Asociación Miembro; d) Estar disputando el torneo nacional de su Asociación Miembro en la división principal de la competición en 2020 (es decir, no haber descendido de división en el torneo nacionales; e) Remitir en tiempo y forma la Carta de Conformidad y Compromiso.