Su discurso es netamente ofensivo y no tiene empacho en hablar del periodismo deportivo local: "Me daría vergüenza decirle a un jugador que marque hombre a hombre sin participar del juego. Hay una falta de tolerancia desde el días que asumí en Chicago y dije que íbamos a jugar de igual a igual en todas las canchas y sé que hay un par de periodistas que me tienen apuntado porque no les gusta que opines diferente de ellos. Para mí, no se puede acomodar el resultado a como dé lugar. No hay que ganar a toda costa haciendo trampa y sin importar el cómo. No pienso así. Si decís lo que ellos quieren escuchar, aunque no les ganes a nadie, te hacen creer que sos Dios, y no es así.