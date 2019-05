"Volver para pelear el descenso cuando nadie quería volver y yo llamaba a todos, uno por uno (para regresar). Aparte de dejar 28 millones de dólares con mis ventas. Lo que me hicieron en el Amalfitani no me lo olvido", hizo su descargo al otro día en un programa radial. El conflicto hasta se metió en la vida familiar, dado que Mauro cortó relación con sus hermanos.