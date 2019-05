"Quedate, Román", "Riquelme no se va" y "Para Román renovación ya", fueron algunos de los mensajes elegidos por los fanáticos de Boca para pedir por la continuidad del número 10 en la previa del partido contra Lanús, por la fecha 18 del campeonato local. La relación entre el futbolista y el presidente del club no era la mejor, lo que sumó para que la continuidad no se active.