"Wanchope, si salís del offside me pago el asado", fue el desafío, con tono de sorna, para el delantero xeneize, que es propenso a quedar en posición adelantada. El ex Huracán, que ingresó por Darío Benedetto (sufrió una lesión en su aductor derecho) cuando se moría la primera parte, no llegó a observar la pancarta colocada en el acrílico que separa el campo de juego, casi en la boca del túnel que dirige a los futbolistas locales al vestuario.