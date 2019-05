La posibilidad de trabajar para Disney nace cuando tenía esta encrucijada con respecto al fútbol. Un día decido no poner más energía en eso y comencé a poner el 100% en la actuación. Creé un reel y lo subí a Facebook. Lo compartieron amigos y mis padres. Una amiga de mi mamá, con la que no se hablaba hace años, lo compartió. Ella trabaja en la productora que finalmente me terminó contratando. Y gracias a que ella lo compartió le llegó a alguien de Disney, que me llamó para el casting. Una vez que quedé no lo podía creer. Es una de esas sensaciones que uno sabe que te va a cambiar la vida, que es un antes y un después, pero que todavía no lo llegaste a vivir. Tenía mucha ansiedad, pero también incertidumbre y miedo. Fue una experiencia espectacular y espero que también sea el comienzo de mi carrera.