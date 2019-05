En las últimas horas se conoció una novedad de impacto: Gallardo llamó a Nicolás Otamendi, quien a mitad de año quiere marcharse del Manchester City porque no está entre las prioridades de Pep Guardiola, y el defensor de la Selección no le cerró la puerta, pero le aclaró que su desembarco en Núñez no será sencillo por el abultado contrato que percibe en el club inglés. Fanático de River, Otamendi mostró en sus redes sociales la alegría por la obtención de la última Copa Libertadores ante Boca en Madrid y desde el Monumental lo interpretaron como un guiño. Por eso se concretó el llamado del Muñeco al ex Vélez. ¿Las sensaciones iniciales? Su incorporación para fines de junio es una misión más que compleja. "Tendría que venir a préstamo y resignando mucho sus pretensiones económicas. De otra manera no se me ocurre que pueda venir", le dijo a Infobae una fuente cercana a las negociaciones, que agregó otro detalle a tener en cuenta: "La relación de Eugenio López (el representante de Otamendi) con River no es la mejor, aunque eso no sería impedimento para que se concrete la operación, llegado el caso. La voluntad y la predisposición del jugador serán decisivas".