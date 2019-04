-O sea que no es un fenómeno argentino.

¡Nooo! De hecho, la selección femenina de Noruega cobra lo mismo que la masculina. Y hay gente estudiando el profesionalismo en Suecia, Noruega, Alemania. A mí me gustaría seguir esos procesos. Lo que hace acá la gente del Instituto Gino Germani es llevar un registro de la inclusión en el fútbol argentino pero no hay un estudio en profundidad y siento que en la Argentina no están dadas las condiciones y hay demasiados intereses. No tienen incidencia. Falta mucho. Invitaron a uno, a otro, gente de Inglaterra, de Brasil, pero falta la pata del camino a la profesionalización como un área de estudios. La inclusión es un primer paso, pero en todo caso es una visión reduccionista del fenómeno. Yo conozco un estudioso japonés de la Universidad de Tokio. En 2011, de la nada, sale campeón Japón. A raíz de esta aparición súbita, un académico de allí me dijo que necesitaba un lugar para un intercambio, nada más que eso, y acá no se podía lograr. Nadie ayudó. Él viene estudiando el tema del coach, que a mí me interesa muchísimo. Al investigador japonés lo encontré trabajando con la DT japonesa (que ahora va a estar en Francia) Asako Takakura, que tiene una gran trayectoria. Y eso que este investigador, en el intercambio que tuvimos, me hablaba de muchos problemas allá, del tema de los abusos en el fútbol infantil, que son serios. Ellos también tienen sus lacras.