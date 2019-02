El tandilense, de 30 años, había regresado al circuito en el ATP 250 de Delray Beach la semana pasada, luego de la fractura en la rótula derecha que sufrió en octubre en el Masters 1.000 de Shanghai, frente a Borna Ciric. sin embargo, luego de avanzar dos rondas, perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en dos setis y luego tomó la decisión de bajarse del ATP 500 de Acapulco, donde también defendía el título. "A Acapulco no voy a ir. Dependía mucho de cómo esté acá. A medida que iba avanzando, tenía menos chances de jugar Acapulco. Me da mucha pena, pero mucha más pena me da el nivel que tengo y lo quiero recuperar cuanto antes", advirtió.