A pesar de que el elenco mendocino retuvo a la mayoría de sus figuras, como Ángel González y el Morro García, nunca pudo repetir el rendimiento que exhibió en 2018. El cruce entre el DT y el socio Mario Ara dejó a Gómez muy expuesto. "Soy un socio vitalicio y te pido que renuncies. Son un desastre, no saben nada. Renunciá, no hagás más daño. Le estás haciendo daño a un club grande como Godoy Cruz. ¡Renunciá, caradura", le dijo cara a cara quien además se presentó como un "ex dirigente".