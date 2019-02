Fue una campaña complicada. Se ganaron partidos clave, en el medio estuvo una goleada histórica a River por 3-0, pero en un momento el título corrió serio peligro. Y ahí se dio la tan mencionada visita de La Doce. "Ferro se nos venía encima y apareció la Barra de José y pidió explicaciones. Quiso hablar Diego, pero no lo dejaron. 'No, con vos Diego no. No es nada con vos'. Lo mismo ocurrió cuando quisieron hablar "Pancho" Sá o Ribolzi. Y me nombraron a mí. '¿Qué va a pasar Roberto'?. Y yo les respondí: 'Vamos a ganar'".