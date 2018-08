Sin embargo, su máxima frustración se dio en la previa del Mundial de Estados Unidos cuando sufrió una lesión que lo dejó afuera de la lista. "Yo me enojé con Coco (Basile), pero después le pedí disculpas porque siempre me bancó. Fue una cuenta pendiente. Para el 98, cuando sabía que no iba, me encerré en una oficina y arranqué con lo mío. Me dio un bajón y la probé por primera vez. Fue muy frustrante, no hice ningún tratamiento psicológico y creo que tal vez fue eso lo que me jodió", reflexionó.